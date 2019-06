Der Dax startet mit einem minimalen Plus in den Handel. Vor der Pressekonferenz von EZB-Präsident Mario Draghi bleiben die Anleger aber vorsichtig.

Vor dem Auftritt von EZB-Präsident Mario Draghi am Nachmittag ist der Dax auf dem Niveau des Vortages in den Handel gestartet. Das deutsche Börsenbarometer legte zum Handelsstart minimal zu auf 11.988 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dax nach einem wendungsreichen Handelstag im Plus geschlossen. Der Leitindex ging 0,1 Prozent höher auf dem Stand von 11.981 Punkten aus dem Handel.

Am Donnerstag warten Anleger auf die Aussagen zur EZB-Geldpolitik. Beobachter halten es für sicher, dass Draghi auf seiner Pressekonferenz im Anschluss an die Beratungen der Notenbank Details zu den geplanten Billig-Krediten für Geschäftsbanken (TLTROs) verkündet. Angesichts der niedrigen Inflation rechnen Experten mit sehr günstigen Konditionen. Einige halten es sogar für möglich, dass Draghi eine Wiederaufnahme von Wertpapierkäufen signalisiert.

Zuletzt hatte die Hoffnung auf eine Lockerung der Geldpolitik insbesondere in den USA weltweit die Kurse gestützt. Der Dax schloss drei Tage in Folge mit Gewinnen, auch der Euro Stoxx 50 und die US-Indizes legten zu.

Sentimentexperte Joachim Goldberg sieht den Markt allerdings derzeit in einer Seitwärtsverfassung. Steigt der Dax, würden die neuen Optimisten zwischen 12.100 und 12.200 Punkten vermutlich ihre Gewinne realisieren wollen, meint der Verhaltensökonom nach Auswertung der Umfrage der Börse Frankfurt. Fallen ...

