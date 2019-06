Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang steigt im April um 0,3 Prozent

Der Auftragseingang der deutschen Industrie hat sich im April in etwa wie erwartet entwickelt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lag arbeitstäglich bereinigt um 5,3 (März: 5,9) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Zuwachs von 0,1 Prozent prognostiziert. Den für März zunächst gemeldeten monatlichen Anstieg von 0,6 Prozent revidierte Destatis auf 0,8 Prozent.

Lampe: Deutsche Orders willkommenes Stabilisierungszeichen

Die Entwicklung der deutschen Auftragseingänge im März und April ist nach Einschätzung des Bankhauses Lampe nicht die große Wende, aber immerhin ein willkommenes Stabilisierungszeichen. Mit Blick auf die Produktion macht sich Chefvolkswirt Alexander Krüger ohnehin keine Sorgen: "Wir haben immer noch den hohen Auftragsbestand." Krüger geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft auch im zweiten Quartal wachsen wird, auch wenn die Datenbasis derzeit noch recht dünn ist.

ING hofft auf industrielle Erholung in Deutschland

ING zieht aus den guten Auftragsdaten für März und April die Hoffnung, dass sich die deutsche Industrie wieder erholen wird. "Ohne Großaufträge sind die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 2,1 Prozent gestiegen, das ist eine willkommene Entlastung für die Industrie", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in einem Kommentar. Vorerst allerdings leide die deutsche Industrie weiterhin unter der Unsicherheit, die die weltweiten Handelskonflikte mit sich brächten.

US-Notenbank verzeichnet moderates Wachstum

Die Wirtschaft in den USA hat sich einer Erhebung der US-Notenbank Fed zufolge im Frühjahr leicht belebt, da die Unternehmen die Auswirkungen der neuen Zölle weitegehend abgefedert haben, wie aus dem Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank hervorgeht, das die Zeit bis zum 24. Mai betrachtet. Die zwölf regionalen Zentralbanken der USA meldeten demnach für April und Mai ein bescheidenes Wachstum, "eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vorquartal".

Indiens Zentralbank senkt Leitzins um 25 Basispunkte

Die indische Zentralbank hat zum dritten Mal in diesem Jahr ihren Leitzins gesenkt, da sich das Wirtschaftswachstum abschwächt. Der geldpolitische Ausschuss der Reserve Bank of India reduzierte den Zinssatz um 25 Basispunkte auf 5,75 Prozent. Indiens Wachstum verlangsamte sich im ersten Quartal auf 5,8 Prozent, was auf niedrigere Konsum- und Unternehmensausgaben zurückzuführen ist.

Bremer Grünen-Vorstand spricht sich für Rot-Grün-Rot aus

Vor der Mitgliederentscheidung der Bremer Grünen über die Aufnahme von Koalitionsgesprächen hat sich deren Landesvorstand am Mittwoch für Verhandlungen mit SPD und Linken ausgesprochen. Er empfahl den Mitgliedern nach einer Bewertung der Sondierungsgespräche der vergangenen Tage, für Verhandlungen über ein rot-grün-rotes Bündnis zu stimmen. Die Mitglieder entscheiden am Donnerstag auf einer Mitgliederversammlung.

Städte fordern mehr Geld für Integration von Flüchtlingen

Der Deutsche Städtetag hat vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länder-Ministerpräsidenten am Donnerstagnachmittag mehr Geld für die Integration von Flüchtlingen verlangt. "Die Städte benötigen über das Jahr 2019 hinaus unbedingt deutlich höhere Bundesmittel als bisher angekündigt", sagte Städtetagspräsident Markus Lewe der Funke-Mediengruppe.

Sozialdemokraten gewinnen Parlamentswahl in Dänemark

Dänemark steht nach dem Sieg der oppositionellen Sozialdemokraten bei der Parlamentswahl vor einem Regierungswechsel. Die von Mette Frederiksen geführte Partei wurde mit 25,9 Prozent der Stimmen stärkste Kraft. Das linke Lager kommt im Parlament künftig auf eine knappe absolute Mehrheit. Der liberale Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen räumte die Wahlniederlage des rechten Lagers ein. Vor allem die rechtspopulistische Dänische Volkspartei erlitt massive Stimmeneinbußen.

Frankreich will anderen EU-Staaten europaweite Flugsteuer vorschlagen

Im Kampf gegen den Klimawandel will Frankreich den anderen EU-Staaten eine europaweite Flugsteuer vorschlagen. Diese Steuer könnte auf Flugtickets oder Kerosin aufgeschlagen oder durch Änderungen beim EU-Emissionshandel erhoben werden, verlautete am Mittwoch aus dem französischen Verkehrsministerium. Damit solle der Flugsektor einen größeren Beitrag für eine ökologische Wende leisten.

Europäische Verbraucherzentrale warnt vor Online-Ticketbörsen

Die europäische Verbraucherzentrale BEUC warnt vor Käufen von Eintrittskarten für Konzerte und Sportveranstaltungen über Online-Ticketbörsen wie Viagogo. "Ein Ticket für eine Veranstaltung von einem nicht lizenzierten Online-Händler zu kaufen ist riskant und kann sehr teuer sein", erklärte BEUC-Chefin Monique Goyens in einem Aufruf. Derzeit häufen sich demnach vielerorts in der EU die Probleme mit derartigen Händlern.

Trump sieht keine ausreichenden Fortschritte bei Migrations-Gesprächen mit Mexiko

Im Streit um die illegale Einwanderung aus Mexiko sieht US-Präsident Donald Trump keine ausreichenden Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den Regierungen beider Länder. "Die Gespräche über die Einwanderung im Weißen Haus mit Vertretern Mexikos sind für heute beendet", schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Es gibt Fortschritte, aber bei Weitem nicht genug!"

Fitch stuft Mexiko auf BBB von BBB+ ab

Fitch hat die Bonitätsbewertung Mexikos um eine Stufe zurückgenommen. Wie die Agentur mitteilte, senkte sie das Rating auf BBB von BBB+. Der Ausblick wurde auf stabil von negativ erhöht. Das sich verschlechternde Schuldnerprofil des staatlichen Ölkonzerns Petroleos Mexicanos (Pemex) belaste den Staatshaushalt. Zudem laufe die Wirtschaft schlecht und das Land habe im Handel mit externen Bedrohungen zu kämpfen.

Plagiatsvorwürfe gegen US-Präsidentschaftsbewerber Biden

Gegen den US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden sind Plagiatsvorwürfe aufgekommen. In seinem Klimaschutzprogramm waren Passagen aus Dokumenten anderer Organisationen enthalten, ohne dass diese als Zitate kenntlich gemacht wurden. Das Wahlkampf-Team des Demokraten räumte dies inzwischen ein und betonte, dies sei "unabsichtlich" passiert.

Thailands Parlament wählt Junta-Chef Prayut Chan-O-Cha zum Ministerpräsidenten

Mehr als zwei Monate nach der Wahl hat Thailands Parlament Junta-Chef Prayut Chan-O-Cha zum ersten zivilen Ministerpräsidenten seit dem Militärputsch vor fünf Jahren bestimmt. Laut dem vom Fernsehen übertragenen Votum von Senatoren und Abgeordneten erzielte er eine breite Mehrheit von 500 Stimmen.

