Vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) ist der deutsche Aktienmarkt kaum verändert in den Handel gestartet. Der Dax notierte am Donnerstag in den ersten Minuten 0,1 Prozent höher bei 11.994 Punkten. "Der Kampf um die 12.000 Punkte-Marke beim Dax geht in die nächste Runde", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim...

