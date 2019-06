Medienberichte über radikale Pläne des Berliner Senats gegen den Mietanstieg haben Immobilienwerten am Donnerstag deutlich zugesetzt. Im stabilen Marktumfeld waren sie europaweit schwächster Sektor . Vonovia rutschten im Dax um 2 Prozent an das Ende, Deutsche Wohnen und ADO sanken in MDax und SDax um über 4 Prozent.

Diversen Presseberichten zufolge will die Berliner Landesregierung die Wohnungsmieten ab 2020 für fünf Jahre einfrieren. Ein entsprechendes Eckpunktepapier der Linken-Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher soll Mitte Juni im Berliner Senat beschlossen werden, hieß es.

Am Markt wurde das Vorhaben scharf kommentiert. "Mit freier Marktwirtschaft hat das nichts mehr zu tun", so ein Börsianer. Die Politik wolle wohl nicht verstehen, dass auch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank mit ihren Niedrigzinsen die Mieten antreibe./ag/mis

ISIN DE000A0HN5C6 DE000A1ML7J1 LU1250154413 CH0024505783

AXC0090 2019-06-06/09:47