DieKTM-Tochter KTM Sportmotorcycle stockte ihren Anteil an demUnternehmen von 26 auf 100 Prozent auf, teilte KTM am Donnerstag inder Früh mit.Auch die Vertriebstöchter von Motorcycle Distributors Australia -die Butmac Pty Ltd für die Marke KTM und die HQVA Pty Ltd für dieMarke Husqvarna - sowie die KTM Motorcycle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...