Der Euro hält sich am Donnerstag über der Marke von 1,12 US-Dollar. Am Nachmittag blicken die Anleger nach Litauen.

Der Euro hat sich am Donnerstag über der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1230 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs ...

