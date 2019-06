FRANKFURT (Dow Jones)--Mehrere Banken müssen wegen der Teilnahme an Devisenkartellen in der Schweiz Strafe zahlen. Wie die Schweizer Wettbewerbskommission (Weko) mitteilte, hat sie zwei Untersuchungen mit Bußen im Gesamtbetrag von rund 90 Millionen Franken abgeschlossen.

Händler mehrerer international tätiger Banken hätten in zwei separaten Kartellen im Devisenkassahandel vereinzelt ihr Verhalten in Bezug auf bestimmte Währungen koordiniert, so die Weko. Am Kartell "Three way banana split" seien zwischen 2007 und 2013 Händler von Barclays, Citigroup, JP Morgan, Royal Bank of Scotland und UBS beteiligt gewesen. Bei dem Kartell "Essex express" habe es sich um Barclays, MUFG Bank, RBS und UBS gehandelt. Der UBS sei die Buße erlassen, da sie als erste Bank Anzeige erstattete.

Barclays muss 27 Millionen Franken zahlen, Citigroup 28,5, JP Morgan 9,5, MUFG 1,5 und RBS 22,5 Millionen Franken. Eine Untersuchung gegen Credit Suisse werde im ordentlichen Verfahren weitergeführt, die Ermittlungen gegen Julius Bär und die Zürcher Kantonalbank seien eingestellt worden, so die Weko.

