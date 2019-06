Vorbereitung auf Pfadfinder, Tera Burning Project und mehr ab dem 12. Juni

Das weltbekannte MMORPG MapleStory hat heute seine mit Spannung erwartete Klasse der zu den Abenteurern und Bogenschützen gehörenden Pfadfinder angekündigt, die den Spielern ab dem 26. Juni zur Verfügung stehen wird, wobei die Vorlaufzeit bereits am 12. Juni beginnt. Im Update des Spiels nach Abschluss des Handlungsstrangs mit dem Schwarzen Magier können die Spieler die neuen Ereignisse auf Adventure Island erkunden, einen neuen Themen-Dungeon in Angriff nehmen und über das Tera Burning Project schneller mit neuen Charakteren aufsteigen.

Die Vorlaufzeit mit den Pfadfindern beginnt am 12. Juni und ermöglicht es den Spielern, die Merkmale ihres Pfadfinders wie Geschlecht, Haarfarbe usw. auszuwählen, bevor die Charaktere am 26. Juni zum Spielen bereit sind. Vom 12. Juni bis 23. Juli kommen die Spieler auch in den Genuss des Tera Burning Project, bei dem ein neuer Charakter pro Konto die außergewöhnliche Fähigkeit erhält, bei jedem Level-Aufstieg insgesamt drei Levels höher zu kommen!

Ab dem 12. Juni können dieSpieler auch an einer Reihe von spannenden Veranstaltungen auf Adventure Island teilnehmen, darunter Adventure Bingo, Maplerunner, Reverse Battle und mehr. Durch diese Events können die Spieler an ihrer Abenteurerstufe arbeiten und Adventure Coins sammeln, um neue Gegenstände im Adventure Coin Shop zu kaufen.

Das Update bringt auch massive Verbesserungen an den Gameplay-Systemen, die Spielern auf allen Stufen helfen. Zu diesen Verbesserungen gehören die Verfeinerung von Tutorial- und Berufsaufstiegs-Quests, die Verbesserung der Belohnungen für Themen-Dungeons auf niedrigen Levels, die Erhöhung der Meso-Drops in Reboot-Welten sowie die Senkung der Quest-Anforderungen für den fünften Berufsaufstieg und die Verbesserung der Erfolgsraten der Star Force und der Kosten für die Verbesserung des Arcane-Symbols. Mehrere Berufe werden auch überarbeitet, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und die Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Berufen zu erhöhen. Der neue Themen-Dungeon, Secret Forest of Elodin, wird zudem für Spieler der Levels 30 bis 59 verfügbar sein.

Spieler, die das Event Return to Adventure ab jetzt bis am 10. Juni besuchen, können die Adventure-Microsite-Geschenkbox gewinnen, indem sie auf der Seite auf die Schaltfläche "Get Gifts Now" (Jetzt Geschenke holen) klicken. Diejenigen, die an dem Return-to-Adventure-Event teilnehmen, können am 12. Juni zusätzliche Geschenkboxen mit einer Menge neuer und exklusiver Preise erhalten.

