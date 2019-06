Wenn es knallt dann richtig. Activision Blizzard und Tencent planen den explosiven Spiele-Kracher "Call of Duty" als Mobile-Version zu veröffentlichen. Tencent will das Smartphone-Spiel jedoch nicht nur in China anbieten - sondern weltweit. Die Aktien der beiden Gaming-Konzerne dürfte ein erfolgreiches Release anfeuern.

