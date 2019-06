Die Heizölpreise fallen am Donnerstag weiter und erreichen mit einem Tagesminus von durchschnittlich 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter in nahezu allen Landesteilen den tiefsten Stand seit Januar. In Bayern ergeben sich teils die besten Einkaufskonditionen seit einem Jahr. Die Kaufaktivität geht in der Hoffnung auf noch günstigere Preise leicht zurück. Das Verbraucherinteresse am Heizölmarkt bleibt weiter ...

