Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Donnerstag an den positiven Trend vom Vortag an und tendiert auf breiter Front fester. Die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen in den USA beflügele die Beteiligungspapiere, heisst es am Markt. Vor der Veröffentlichung der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...