DAX - Vorfreude auf Draghi

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der DAX konsolidierte in den abgelaufenen 24 Stunden wie favorisiert die jüngste 400 Punkte-Erholung. Dabei pendelte der Index im Bereich 11.940 bis 12.050/60 Punkte. Auch heute Morgen wurde der Index im unteren Teil der Konsolidierungsspanne gekauft und nähert sich aktuell der oberen Zone im Bereich 12.050/60 Punkte.

Das deutsche Börsenbarometer legt seit der Vorbörse um kurz nach 8 Uhr somit erneut um 100 Punkte zu. Man könnte meinen, da kaufen einige in freudiger Erwartung auf das was am Nachmittag ansteht: Die EZB-Entscheidung und die anschließende Pressekonferenz von und mit "Mr. Geldschwemme" Mario Draghi.

Wie der Index am Nachmittag reagieren wird ist allerdings aktuell noch völlig unklar. Zumal die Erwartungen der vergangenen Tage eh ziemlich dovish waren, es wird somit schwierig für Draghi, diese Erwartungen nochmal zu unterbieten.

Aus technischer Sicht kann ein Ausbruch aus der Spanne 11.940 bis 12.060 Punkte (Stundenschluss) gehandelt werden, bis dahin hat die gestern angesprochene Konsolidierungsphase weiterhin Bestand.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2019 - 05.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 06.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX710Q 23,53 9.700 5,13 28.06.2019 DAX Index HX711G 17,05 10.350 7,10 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.06.2019; 10:59 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX7149 5,73 12.600 20,91 28.06.2019 DAX Index HX7150 11,89 13.225 10,06 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 06.06.2019; 10:59 Uhr

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte .

Der Beitrag DAX - Vorfreude auf Draghi erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).