Apple - Handelskonflikt belastet iPhone-Aktie!

Anfang des Monats pilgerten zahlreiche Medienvertreter und Entwickler ins McEnery Convention Center in San Jose, Californien. Der Grund. Apple-Chef Tim Cook stellte Neues aus der Apple-Welt vor. Spektakulär waren die Neuigkeiten zwar nicht. iPhone, iPads, Macs und Apple Watches bekommen zahlreiche neue Funktionen. Eine Überraschung gab es dennoch: iTunes wird von den drei Apps Apple Music, Apple Podcast und Apple TV abgelöst. Anleger reagierten reserviert auf Cooks Präsentation. Dies lag jedoch weniger an den Neuigkeiten an sich. Vielmehr leidet der iPhone-Hersteller unter den Handelskonflikt zwischen den USA und China. Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres steuerten die Umsätze aus China rund 16,6 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 20 Prozent.

Bereits zu Jahresbeginn warnte Cook vor schwächeren iPhone-Absätzen in China. Bei der Vorlage der Daten für das zurückliegende Quartal schien Cooks Sorge zunächst übertrieben. Für das Geschäftsquartal meldete Apple bessere Zahlen als von vielen Analysten erwartet. Im Mai setzte US-Präsident Donald Trump den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei jedoch auf die schwarze Liste. Die zunehmende Eskalation im Handelsstreit war maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Apple-Aktie im Mai zeitweise mehr als 17 Prozent verlor. Ein großer Teil der Analysten ist mittelfristig dennoch optimistisch gestimmt. Cooks neuer Kurs, verstärkt in Services und Streaming zu investieren und damit die hohe Abhängigkeit vom iPhone zu reduzieren, kommt bei den Experten gut an. Mit einem KGV von 14,8 ist das Papier zudem moderat bewertet.

Widerstandsmarken: 185,30/212,00 USD

Unterstützungsmarken: 160,20/173,25/177,00 USD

Die Aktie Apple konsolidierte im Mai bis in den Bereich der 38,2/50%-Retracementlinie. In den vergangenen Tagen konnte sich die Aktie von dieser Zone lösen und nimmt Anlauf auf die Hürde bei USD 185,30. Gelingt der Anstieg über diese Marke wäre Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend bestätigt und es besteht die Chance auf eine Erholung bis USD 193 und im weiteren Verlauf bis USD 212. Unterhalb von USD 173 ist hingegen Vorsicht geboten. In diesem Fall droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis USD 160,20.

Apple in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 06.07.2018 - 06.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Apple in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.06.2014 - 03.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

