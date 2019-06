Der Börsenverein sieht einen Wendepunkt am Buchmarkt: 2018 kauften 29,9 Millionen Menschen mindestens ein Buch. 2017 waren es noch deutlich weniger gewesen.

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Buchkäufer in Deutschland zum ersten Mal seit 2012 wieder gestiegen. Insgesamt 29,9 Millionen Menschen ab zehn Jahren kauften mindestens ein Buch, wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels am Donnerstag in Frankfurt berichtete. Ein Jahr zuvor hatte es 29,6 Millionen Buchkäufer gegeben. Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer ...

