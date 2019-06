Rostock (ots) - Es ist noch nicht zu spät für den perfekten Sommerurlaub. Das Kreuzfahrtunternehmen AIDA Cruises legt zum Pfingst-SALE attraktive Angebote für die schönsten Reiseziele auf. Kreuzfahrer dürfen sich auf ausgewählte Routen freuen:



Mit AIDAnova geht es ab 849 Euro* pro Person inklusive Flug von Juli bis September zu den "Mediterranen Schätzen" Rom, Florenz, Marseille, Barcelona und Mallorca. Auf der Adria-Route mit AIDAblu erleben die Gäste das mediterrane Lebensgefühl ganz intensiv von Juli bis August ab 599 Euro** pro Person.



Wer den Spätsommer im hohen Norden genießen möchte, sollte die Route "Norwegens Fjorde" mit AIDAsol ab 999 Euro** pro Person buchen. Die 10-tägige Ostseereise mit AIDAmar gibt es von August bis September bereits ab 949 Euro** pro Person. Nach Sightseeing in Stockholm, St. Petersburg und Helsinki oder einer Shoppingtour durch Kopenhagen bleibt auf dieser Reise ganz viel Zeit, all das kennen zu lernen, was den Urlaub auf AIDA ausmacht: die kulinarischen Köstlichkeiten in den Restaurants, erstklassiges Entertainment und ein exklusives Wellnessprogramm.



Als Schnupperkreuzfahrt bietet sich die "Kurzreise ab Kiel 2" mit AIDAbella an. Für 399 Euro** pro Person geht es in vier Tagen nach Kopenhagen und Oslo.



Die Buchungen sind vom 6. Juni 2019, 10:00 Uhr bis zum 12. Juni 2019 möglich. Die Kontingente sind streng limitiert.



Alle AIDA Reisen können im Reisebüro, im Internet auf www.aida.de oder im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 gebucht werden.



* AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), inkl. An- und Abreisepaket, streng limitiertes Kontingent



** AIDA VARIO Preis pro Person bei 2er-Belegung (Innenkabine), streng limitiertes Kontingent



