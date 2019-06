On Robot wächst und wächst: Das Unternehmen hat sein erstes Büro in Deutschland eröffnet. Mit der Niederlassung im nordrhein-westfälischen Soest baut der neue General Manager Björn Milsch die Präsenz von On Robot in den Märkten DACH und Benelux weiter aus. Mit diesem Schritt möchte Hersteller für End-of-Arm-Tooling On Robot seine kollaborativen Applikationen im Land der Hidden Champions weiterverbreiten - und so die Vorteile der Automatisierung auch für kleine und mittlere Unternehmen erschließen. "Angesichts ihrer starken Industrien sind die Regionen DACH und Benelux wichtige Zielmärkte für uns", ...

