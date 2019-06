Linz (www.aktiencheck.de) - Die schwedische Wirtschaft hat in den letzten Tagen mit positiven Wirtschaftsdaten überrascht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. So sei die Wirtschaft im 1. Quartal 2019 um 2,10% gegenüber 2018 gewachsen und um 0,60% gegenüber dem 4. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...