++ Europäische Aktien eröffnen vor Zinsentscheid der EZB höher ++ DE30 könnte sich für weitere Kursanstiege vorbereiten ++ Was ist heute Nachmittag von Draghi zu erwarten? ++Die Aktienmärkte scheinen in Erwartung des Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank in einer positiven Stimmung zu sein. Der Beginn des Handels am Donnerstag brachte weit verbreitete, wenn auch moderate Gewinne, wobei die Indizes aus Spanien und Italien die Gewinne anführten. Es sei daran erinnert, dass die EU-Kommission am Mittwoch beschlossen hat, das Defizitverfahren gegen Italien einzuleiten. Das ist das erste Mal, dass es zu solch einer Situation kommt. In der Zwischenzeit äußerten sich einige italienische Beamten zu diesem Thema. Zum Beispiel scheint die Fünf-Sterne-Bewegung von Di Maio nicht auf eine schnelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...