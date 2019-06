(shareribs.com) Springfield 06.06.2019 - Der US-Bundesstaat Illinois hat vor wenigen Tagen für die Legalisierung von Cannabis gestimmt. Derweil haben die Analysten von GMP den legalen Cannabismarkt in den USA untersucht und dieser sieht besser aus als bislang erwartet.Während sich New Jersey und New York immer noch nicht zu einer Legalisierung von Cannabis durchringen konnten, hat die Legislative ...

Den vollständigen Artikel lesen ...