Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 207 Pence belassen. Die operativen Trends für den britischen Mobilfunkkonzern seien weiterhin schwach, schrieb Analyst Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sämtliche negativen Nachrichten seien aber bereits weitgehend eingepreist. Insofern sollte die Aktie nun einen Boden gefunden haben./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2019 / 09:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-06-06/13:19

ISIN: GB00BH4HKS39