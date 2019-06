Da integrierte Schaltkreise, Batterien und Displays immer kleiner werden, bestimmen die "alten" Anschlüsse tragbarer Geräte nun das Gesamtprofil. Allerdings stellen gerade Smartphone-Hersteller die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse momentan infrage, da sie diesen limitierenden Faktor zugunsten der schlankeren und insgesamt vielseitigeren USB-C-Schnittstelle beseitigen wollen. Dasselbe gilt auch für andere Geräte, die Kopfhörer unterstützen, wie Tablets, E-Reader, digitale Assistenten und andere Formen von A/V-Geräten, die nicht in erster Linie als tragbar gelten.

Es besteht kein Zweifel, dass die Umstellung auf USB-C ein Meilenstein ist und Hersteller sowie Nutzer zu Veränderungen zwingt. Dabei müssen die Hersteller Neues und Altes kostengünstig umsetzen.

Bewährte Technologie

Dabei übersehen viele Anwender, dass externe Lautsprecher, die physisch an ein Gerät wie Kopfhörer und normale Lautsprecher angeschlossen sind, nach wie vor relevant und wichtig sind. Der Erfolg von Bluetooth bedeutet, dass die große Mehrzahl der in den letzten zehn Jahren hergestellten Audiogeräte höchstwahrscheinlich über eine Bluetooth-Verbindung verfügt. Audio war die erste sogenannte Killer-App für Bluetooth in Form von Funkkopfhörern (drahtlosen Headsets) für Mobiltelefone. In den letzten Jahren hat sich die Technik zum Standard entwickelt, um Telefone mit dem Infotainmentsystem im Auto zu verbinden. Sie eignet sich nicht nur zum Telefonieren, sondern auch für das Streamen von Musik.

Im Normalfall versorgt ein Akku tragbare Geräte mit Energie, allerdings entladen sich diese schnell, wenn der Nutzer Musik streamt. Auch funkbasierende Headsets weisen aufgrund ihrer kompakten Größe nur relativ kurze Akkulaufzeiten auf, sodass Nutzer oft auch auf drahtgebundene Kopfhörer zurückgreifen. Audiophile Nutzer bevorzugen sogar kabelgebundene Kopfhörer. Diese sind aufgrund der hohen Klangqualität relativ ...

