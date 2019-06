Mainz (ots) -



Woche 23/19 Freitag, 07.06.



Beginnzeitkorrekturen: 0.55 Mythos Concorde Wettlauf am Himmel Großbritannien 2018



1.40 Mythos Concorde Triumph und Tragödie Großbritannien 2018



2.25 Terra X Das Diesel-Rätsel Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2011



3.05 ZDF Expedition Mission X - Wettlauf der Giganten Deutschland 2006



3.50 Geniale Rivalen Elektrizität - Edison gegen Tesla USA 2016



4.35 Terra X Der zündende Funke Die Geschichte des Feuerwerks Deutschland 2014



Woche 24/19 Samstag, 08.06.



Bitte Programmänderungen beachten:



15.00 Mördern auf der Spur Ermittler an ihren Grenzen Deutschland 2016 Mord unter Studenten - Der Fall Amanda Knox um 15.00 Uhr - entfällt!



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)







