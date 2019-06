Berlin (ots) - Den meisten Berufseinsteigern und Job-Suchenden fällt es schwer, potenzielle Arbeitgeber danach zu beurteilen, in wie weit diese bereits die Digitalisierung im Unternehmen umgesetzt haben. Mit dem Reputations-Ranking für digitale Talente hat das Business-Lifestyle-Magazin 'Business Punk' für seine neue Ausgabe (Heft 3/2019) zusammen mit dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) erstmals ein branchenbezogenes Listing veröffentlicht, das Jobsuchenden zeigt, welche Unternehmen der jeweiligen Branche die beste Reputation in Bezug auf die Digitalisierung haben. Insgesamt 173 Unternehmen erzielten eine Bewertung zwischen 90 und 100 Punkten und erreichten damit die Höchstnote von fünf Sternen.



Für diese Entscheidungshilfe hat das IMWF im Rahmen eines aufwändigen Crawlings rund 4,4 Millionen Nennungen von 20.000 in Deutschland ansässigen Unternehmen und Marken gesammelt, analysiert und ausgewertet, die von Januar 2018 bis März 2019 in Online-Medien, Job-Portalen und auf Social Media-Kanälen erschienen sind. Die Bewertung erfolgt zu gleichen Teilen nach dem Grad der generellen Digitalisierung einer Firma sowie nach dem Status der drei für Arbeitnehmer wichtigen Aspekte Hard Facts, Culture und Benefits. Unter diesen drei Oberbegriffen werden so unterschiedliche Kriterien wie Arbeitsklima, Sinnhaftigkeit der Arbeit, flexible Arbeitszeitmodelle bis hin zu Team-Events und Gesundheitsprogrammen subsummiert.



OTS: Business Punk, G+J Wirtschaftsmedien newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100710 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100710.rss2



Pressekontakt: Joachim Haack, G+J Kommunikation, BUSINESS PUNK/CAPITAL c/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0, E-Mail: jhaack@publikom.com www.business-punk.com