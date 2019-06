Charttechnische Analyse nach Indikatoren zur Bitcoin Group Aktie. (ISIN:DE000A1TNV91)

Hier war in den letzten Monaten richtig Musik drin. Das spiegelt sich auch in den Trendindikatoren wider. Denn die zeigen einen strammen Aufwärtstrend an. Auch die kurzfristigen Oszillatoren wie Rsi und Stochastic, haben sich entspannt. Der Stochastic Indikator ist sogar kurz davor ein Kaufsignal auszulösen.

Der Blick auf die Indikatoren im Tageschart:

? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...