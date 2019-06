Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutscher Auftragseingang ist Hoffnungsschimmer für Industrie

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im April etwas höher als erwartet gewesen und lag auch im März etwas höher als bisher angenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg er gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent und lag arbeitstäglich bereinigt um 5,3 (März: 5,9) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen monatlichen Zuwachs von 0,1 Prozent prognostiziert. Ohne Großaufträge stieg das Bestellvolumen im April auf Monatssicht um 2,1 Prozent.

Eurozone-BIP wächst im ersten Quartal um 0,4 Prozent

Die Wirtschaft im Euroraum hat im ersten Quartal 2019 wieder an Kraft gewonnen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent. Im Schlussquartal 2018 hatte das BIP nur um 0,2 Prozent zugelegt. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre zweite Schätzung vom 15. Mai.

Grüne in neuer Umfrage fast gleichauf mit der Union

Die Grünen haben im ersten ZDF-Politbarometer nach der Europawahl einen Rekordwert erreicht und schließen damit fast zur Union auf. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden sich die Grünen nach der Umfrage um sechs Punkte auf 26 Prozent verbessern, während die Union drei Punkte auf 27 Prozent abgeben würde. Die SPD fiele um drei Punkte auf nur noch 13 Prozent und damit ihren bisher schlechtesten Wert, teilte der Sender mit.

Heil: Fachkräfteeinwanderung wesentliches Gesetz des Migrationspakets

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in den Mittelpunkt des Migrationspakets gerückt, welches der Bundestag am Freitag beschließen will. "Das ist das wesentliche Gesetz", sagte Heil im ZDF-Morgenmagazin. Der Fachkräftemangel sei bereits jetzt eine Wachstumsbremse. "Es ist eine große Frage, dass Deutschland endlich ein modernes Einwanderungsgesetz bekommt." Zudem würden die Themen Steuerung und Integration geregelt.

Bundesweit dutzende Razzien wegen Hasskommentaren im Internet

Das Bundeskriminalamt (BKA) ist am Donnerstag mit dutzenden Durchsuchungen und Vernehmungen bundesweit gegen Hasskommentare im Internet vorgegangen. Die Behörde wirft den Tätern vor, im Internet zum Beispiel öffentliche Aufforderungen zur Begehung von Straftaten, Beleidigungen von Amtspersonen oder antisemitische Beschimpfungen gepostet zu haben, wie das BKA mitteilte. Der Einsatz mit 38 Maßnahmen lief in insgesamt 13 Bundesländern gleichzeitig und war Teil eines Aktionstages.

Brexit-Partei könnte erstmals ins britische Parlament einziehen

Die Brexit-Partei des rechtspopulistischen EU-Gegners Nigel Farage könnte am Donnerstag ihren ersten Sitz im britischen Parlament gewinnen. Bei einer Nachwahl in der ostenglischen Stadt Peterborough schickt sie einen eigenen Kandidaten ins Rennen. Dessen Chancen stehen gut, nachdem die erst im Februar gegründete Brexit-Partei bei der Europawahl mit knapp 32 Prozent der Stimmen aus dem Stand auf dem ersten Platz gelandet war.

Gedenkfeiern zum D-Day in Nordfrankreich fortgesetzt

In Nordfrankreich sind die Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag der Landung der Alliierten fortgesetzt worden. Präsident Emmanuel Macron und die britische Premierministerin Theresa May legten in der Gemeinde Ver-sur-Mer den Grundstein für ein Denkmal, das an das Schicksal britischer Soldaten erinnern soll. Die Alliierten waren am 6. Juni 1944 in der Normandie gelandet. Die Offensive trug maßgeblich zur Niederlage Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg bei.

Russland wirbt auf Wirtschaftsforum in St. Petersburg um Investoren

Angesichts einer lahmenden Konjunktur und der Sanktionen des Westens wirbt Russland auf dem diesjährigen Wirtschaftsforum in St. Petersburg um Investoren. "Wenn wir nichts unternehmen, könnten wir bis 2021 in die Rezession rutschen", warnte bei der Eröffnung am Donnerstag der russische Finanzminister Maxim Oreschkin. Der Präsident des Rechnungshofes, Alexander Kudrin, mahnte "energische strukturelle Reformen" an.

Trump warnt China vor weiteren Zollerhöhungen

US-Präsident Donald Trump hat Peking vor einer weiteren möglichen Zollerhöhung gewarnt, obwohl er von "interessanten" Entwicklungen in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China sprach. "Wir erhalten bereits 25 Prozent auf 250 Milliarden Dollar und ich kann für mindestens weitere 300 Milliarden nach oben gehen," sagte Trump zu Reportern im irischen Shannon, bevor er nach Frankreich zum 75. Jahrestag des D-Day abreiste.

Japans Regierungschef Abe reist nächste Woche in den Iran

Japans Regierungschef Shinzo Abe reist in der nächsten Woche in den Iran, um im Konflikt mit den USA zu vermitteln. Es stehe derzeit aber noch nicht fest, wen Abe bei seinem Besuch treffe, sagte ein japanischer Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur AFP. Medienberichten zufolge sind Gespräche mit Präsident Hassan Ruhani und dem geistlichen Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei geplant.

