IRW-PRESS: Aben Resources Ltd.: Aben Resources meldet Abschluss der magnetischen Flugmessung im Goldprojekt Forrest Kerr, Region Golden Triangle, BC

Vancouver, BC -- Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN) (OTCQB: ABNAF) (Frankfurt: E2L2) (Aben oder das Unternehmen) gibt in Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 23. Mai (https://www.abenresources.com/news-releases/2019/aben-announces-amb itious-exploration-plans-for-justin-gold-project-in-the-yukon-and-fo rrest-kerr-gold-project-in-bcs-golden/) den Abschluss einer magnetischen Flugmessung über 173 Linienkilometer (km), die die gesamte Boundary Zone im zentralen Bereich des Konzessionsgebiets Forrest Kerr erfasst hat, bekannt. Die Boundary Zone steht seit 2016 im Fokus der Explorationen von Aben Resources. Die Messung erfolgte über einem großen Paket von goldhaltigen Gesteinen aus der Hazelton Group, einer Lithologie, die mehrere Polymetalllagerstätten in der Region beherbergt, auf einer Fläche von 2 mal 5 km. Die magnetische Flugmessung wird voraussichtlich die unterirdischen geologischen Strukturen, die in engem Zusammenhang mit der zuvor entdeckten hochgradigen Mineralisierung in der Boundary Zone stehen, effektiv abgrenzen. Erste Ergebnisse der Messung liegen vor, wobei die endgültigen Ergebnisse deutlich vor Beginn der Bohrungen Ende Juni erwartet werden.

Lageplan Projekt Forrest Kerr, Golden Triangle, British Columbia:

https://www.abenresources.com/site/assets/files/4287/fk-003.jpg

Projekt Justin

Aben möchte ebenfalls bekannt geben, dass die Feldcrews nun das Camp im zu 100 % unternehmenseigenen 7.400 Hektar großen Goldprojekt Justin im kanadischen Yukon, im Vorfeld der Anlieferung der Diamant- und RAB-Bohrgeräte (Rotary Air Blast) in den nächsten Tagen, eröffnet haben. Das Explorationsprogramm 2019 bei Justin wird Diamantbohrungen über 1.350 Bohrmeter sowie RAB-Bohrungen über 600 Bohrmeter beinhalten. Des Weiteren sind Feldarbeiten zur Ermittlung von Prospektionsgebieten geplant. Dieses Programm dauert voraussichtlich 3 bis 4 Wochen; der Abschluss fällt in etwa mit dem Beginn der Bohrungen im Projekt Forrest Kerr zusammen.

Lageplan Goldprojekt Justin, Yukon:

https://www.abenresources.com/site/assets/files/4303/abn_justin_proj ect_-_property_location_2017_small.jpg

Cornell McDowell, P.Geo., V.P. of Exploration von Aben Resources, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die fachlichen Inhalte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Flow-Through-Finanzierung

Ferner freut sich das Unternehmen, bekannt zu geben, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 1.103.200,08 Dollar eingenommen hat.

Das Unternehmen hat im Rahmen der Privatplatzierung 4.596.667 Flow-Through-Aktien zum Preis von 0,24 Dollar pro Flow-Through-Aktie zugeteilt und ausgegeben.

Das Unternehmen hat an unabhängige Parteien für ihre Bemühungen, bestimmte Zeichner zu vermitteln, Vermittlungsgebühren in Gesamthöhe von 85.000 Dollar gezahlt und insgesamt 354.167 Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants) begeben. Jeder Vermittler-Warrant kann innerhalb von vierundzwanzig Monaten ausgeübt und zum Preis von 0,24 Dollar gegen eine Stammaktie eingelöst werden.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Erlös aus der Privatplatzierung für die Exploration des Projekts Forrest Kerr in British Columbia zu verwenden. Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und alle im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer bis zum 6. Oktober 2019 gebunden.

Über Aben Resources:

Aben Resources ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, das sich mit der Erschließung von Projekten mit Fokus auf Goldvorkommen in der Region Golden Triangle in der kanadischen Provinz British Columbia und dem Yukon-Territorium beschäftigt. Aben ist ein finanzkräftiges Junior-Explorationsunternehmen mit rund 111,7 Millionen ausgegebenen und ausstehenden Aktien.

Weitere Informationen zu Aben Resources Ltd. (TSX-V: ABN) erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.abenresources.com.

ABEN RESOURCES LTD.

Jim Pettit

______________________

JAMES G. PETTIT

President & CEO

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an mich bzw. an:

Don Myers

Aben Resources Ltd.

Director, Corporate Communications

Tel: 604-639-3851

Tel: 800-567-8181 (gebührenfrei)

Fax: (604) 687-3119

E-Mail:- info@abenresources.com

TSX-V-Börsensymbol: ABN

Aben Resources Ltd.

Suite 1610 - 777 Dunsmuir Street,

Vancouver, BC, V7Y 1K4, KANADA

E-Mail:- info@abenresources.com

www.abenresources.com

Telefon: (604) 687-3376

Fax: (604) 687-3119

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält gewisse Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von historischen Fakten -, die sich auf die vom Unternehmen erwarteten Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl die Firmenführung annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, im Falle einer Änderung der Prognosen, Schätzungen oder Sichtweisen des Managements bzw. anderweitiger Faktoren eine Berichtigung der zukunftsgerichteten Aussagen durchzuführen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die erfolgreiche Exploration und Erschließung, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der öffentlichen Berichterstattung des Unternehmens auf www.sedar.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46993

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46993&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA00289 T3064

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA00289T3064

AXC0191 2019-06-06/14:10