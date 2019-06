Auf Kapitalmarkt setzen, zwecks Altersvorsorge? Die Köpfe in der Regierung ändern sich so schnell, ich könnte jetzt ohne Vorbereitung nicht einen einzigen Minister der aktuellen Regierung nennen. Man weiß nie, wer morgen in der Regierung sitzt. Also gilt es, sich zeitgerecht die Leute anzuschauen, denen man eventuell einmal mehr als ein Abgeordnetenmandat anbieten wird. Zu Gerald Loacker gleich zu Beginn meine Einschätzung: Er weiß, wovon er spricht, er hat die Zahlen zum Pensionssystem im Kopf, und er weiß, wer für welche Pensionsreformwünsche steht und was das in etwa kosten würde. Und er bemüht sich, ausführlich alle Fragen zu beantworten. Wo die anderen schon längst aufbrechen mussten: Er nahm sich Zeit. Wie ...

