Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Wohnen nach Berichten über eine mögliche Mietpreisbremse in Berlin auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Seine Substanzwert-Schätzungen für Deutsche Wohnen könnten in einem solchen Szenario von 12 auf 2 Prozent pro Jahr sinken und für das operative Ergebnis (FFO) von 7 auf 1,7 Prozent, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der faire Wert je Aktie läge dann bei 34,20 Euro./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2019 / 10:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2019 / 10:37 / BSTFor Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-06-06/14:30

ISIN: DE000A0HN5C6