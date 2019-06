Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fiat Chrysler nach der Rücknahme des Fusionsangebotes an Renault auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Man müsse sich schon darüber wundern, wie stark der französische Staat bei einem Anteil von nur 15 Prozent die strategischen und bewertungstechnischen Chancen für Renault begrenze, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Fiat Chrysler blieben mehr strategische Optionen offen, weshalb die Renault-Aktien im Vergleich kurzfristig mehr Rückschlagpotenzial hätten./tav/ajx

