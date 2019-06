Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Siemens angesichts des anstehenden Konzernumbaus von 119 auf 125 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Siemens werde sich bis 2020 in drei Einheiten aufteilen, wobei das Ursprungsgeschäft von Automation und Software (Digital Industries) dominiert werde, schrieb Analyst Ben Uglow in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In einem zunehmend herausfordernden Sektor sollte die Aktie als relative "Overweight"-Empfehlung gesehen werden./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.06.2019 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2019-06-06/14:35

ISIN: DE0007236101