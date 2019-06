FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn untersucht Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Beraterverträgen im Konzern. Wie die Gesellschaft mitteilte, geht es um den Zeitraum 2010 bis 2018. Die vorliegenden, noch nicht vollständigen Informationen resultierten aus internen Untersuchungen.

Zuvor hatte die Agentur Reuters unter Berufung auf informierte Kreise gemeldet, bei der Bahn seien möglicherweise im großen Stil rechtswidrige Beraterverträge mit früheren Konzernvorständen geschlossen worden. Viele sollen offenbar ohne Genehmigung des Aufsichtsrats geschlossen worden sein, obwohl dies in der Regel der Fall sein müsse. Es gehe zudem darum, ob für die insgesamt millionenschweren Verträge überhaupt eine Gegenleistung erbracht worden sei. Mehr als 20 Verträge mit früheren Vorständen würden geprüft, berichtete Reuters weiter.

Nach "ersten belastbaren Hinweisen" hätten Vorstand und Aufsichtsrat unmittelbar reagiert, hieß es weiter von der Bahn. Nachdem der Vorstand den Aufsichtsratsvorsitzenden und den AR-Personalausschuss unterrichtet habe, sei unverzüglich eine unabhängige externe Rechtsanwaltskanzlei beauftragt worden. Diese soll die Untersuchungsergebnisse rechtlich bewerten. Der Berichtsentwurf der Kanzlei liege seit wenigen Tagen vor und werde derzeit einer abschließenden Prüfung unterzogen. Zudem würden Compliance-Spezialisten eine zusätzliche Prüfung vornehmen, so die Bahn weiter.

Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn will nun in der kommenden Woche zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um diesen Themenkomplex zu beraten. Die Bahn wies darauf hin, dass es für Schlussfolgerungen jeder Art zu diesem Zeitpunkt noch zu früh sei. Sobald eine abschließende Bewertung und Handlungsempfehlungen vorliegen, will der Konzern hierzu informieren.

June 06, 2019

