Changzhou, China (ots/PRNewswire) - AAC Optics hat auf dem 2. Jiangsu Development Summit am 20. Mai einen Vertrag für seine Produktionsanlage für Kameramodule unterzeichnet. Die Investition für dieses Projekt soll sich auf bis zu 600 Millionen US-Dollar belaufen.



Auf der Veranstaltung wurden Verträge für 32 Schlüsselprojekte in der gesamten Provinz Jiangsu unterzeichnet. Darunter ist der Standort von AAC Optics als einziger in Changzhou angesiedelt. Das ein registriertes Kapital von 200 Millionen US-Dollar umfassende Projekt konzentriert sich auf die Produktion und F&E von Modulen, Sensoren und entsprechenden Chips. Es wird erwartet, dass es einen Umsatz von 10 Milliarden Yuan (ca. 1,5 Milliarden US-Dollar) erzielt.



AAC Technologies wurde 1993 gegründet und ist globaler Marktführer im Bereich Akustik und chinesischer Marktführer in der Branche der Elektronikkomponenten. Das Unternehmen wurde vom Ministerium für Industrie und Informationstechnologie in die Meister der Produktionsunternehmen erhoben. Heute hat sich AAC Technologies zu einem wichtigen Player in einer Vielzahl von Segmenten entwickelt, darunter elektromagnetische Geräte, Funkfrequenzantennen und Präzisionsstrukturen.



"Mit der Unterzeichnung dieses Vertrags wird sich das Chain-Portfolio für die Optikbranche von AAC Technologies verbessern und das Unternehmen wird seine Führungsposition in der intelligenten Kommunikation und Elektronikbranche noch weiter stärken. Darüber hinaus wird sich die Entwicklung von Unternehmen der nächsten Generation im IT-Sektor des Changzhou National Hi-Tech District beschleunigen, weil der Vertrag als Anreiz für ein branchenweites Upgrade fungieren wird. Damit kann noch besser nachgewiesen werden, dass der Bezirk höchst qualifizierte Player aus allen Sektoren anzieht", erklärt Zhou Bin, Schriftführer des Komitee des Changzhou National Hi-Tech District.



Informationen zum Changzhou National Hi-Tech District (CND)



Der Changzhou National Hi-Tech District (CND) ist im Herzen des Jangtse-Flussdeltas gelegen. Mehr als 1.600 im Ausland finanzierte Unternehmen sind im CND tätig. Seit Kurzen beschleunigt der CND seine Weiterentwicklung und intensiviert seine Bemühungen um industrielle Bauprojekte, womit die 2 Kernunternehmungen, Ausrüstungsfertigung (Präzisionsmaschinen und neue Materialien, weiter wachsen und an Bedeutung gewinnen. Die aufkommenden Branchen setzen in der Informationstechnologie, in der Biomedizin, bei Fahrzeugen mit alternativen Antrieben, in der Photovoltaik und in der Flugzeugtechnik auf eine neue Generation. ORCHEM wird sich nun in der Wirtschaftsentwicklungszone in Changzhou Binjing, einem wichtigen Teil des CND, niederlassen.



