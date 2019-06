Der neue Städtetagspräsident Burkhard Jung wünscht sich eine offene Debatte über Mietpreisdeckelungen und andere Wege, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. "Wir brauchen dringend einen Diskurs über die Gefährdung des gesellschaftlichen Zusammenhalts über eine solche Wohnpreisentwicklung", sagte der frisch ins Amt gewählte SPD-Politiker und Leipziger Oberbürgermeister zum Abschluss der diesjährigen Hauptversammlung des kommunalen Spitzenverbandes am Donnerstag in Dortmund.

Jung kritisierte eine "inakzeptable Entwicklung", etwa wenn Mieten über Aufschläge für möbliertes Wohnen gesteigert würden. Je nach Lage halte er daher auch ein zeitweises Einfrieren von Mieten für denkbar, wie es derzeit in Berlin diskutiert wird. Die dortige Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) will die Mieten für frei finanzierte Wohnungen in der Hauptstadt im kommenden Jahr für fünf Jahre einfrieren.

Jungs Oberbürgermeisterkollegen reagierten mit Skepsis auf den Vorstoß. Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) warnte vor "Risiken und Nebenwirkungen", etwa dem Fernbleiben von Investoren in Städten mit Mietendeckel. Städtetagsvizepräsident Markus Lewe verwies auf die Vielzahl von Instrumenten im Kampf gegen steigende Mieten. Dazu gehörten Investitionen in den sozialen Wohnungsbau, Vereinfachungen beim Baurecht, Erleichterungen für die Städte beim Grundstückskauf und eine bessere Vernetzung in die umliegenden Regionen.

Mit Jung hat der Städtetag erstmals den Rathauschef einer ostdeutschen Großstadt an seine Spitze gewählt. Er ist seit 2006 Oberbürgermeister in Leipzig und will dort im Frühjahr wiedergewählt werden. Jung folgt an der Spitze des Städtetages auf Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU). Dieser rückt auf den Posten des Vizepräsidenten. Der Städtetag vertritt nach eigenen Angaben die Belange von 3400 Städten und Gemeinden mit 52 Millionen Einwohnern gegenüber Bund und Ländern.

In seiner am Donnerstag verabschiedeten "Dortmunder Erklärung" unterstrich das Gremium unter anderem seine Forderung nach mehr Tempo bei der Verkehrswende: Bund und Länder sollen dazu in den kommenden zehn Jahren 20 Milliarden Euro für Investitionen in nachhaltige Mobilität bereitstellen. Es gelte, den Nahverkehr zu stärken und verfügbare Flächen in den Städten neu aufzuteilen, heißt es dazu in der Erklärung.

Auch eine "Bepreisung von CO2-Emissionen" sehen die Städte als "geeigneten und notwendigen Ansatz", um beim Klimaschutz besser voranzukommen. In jeder Stadt gebe es Möglichkeiten, noch stärker zum Erreichen der Pariser Klimaziele beizutragen. Gleichzeitig gelte es, in der Bevölkerung Akzeptanz für die notwendigen Schritte zu fördern, betonte Städtetagsvizepräsident Lewe./fld/DP/jha

