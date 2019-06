beqom, Anbieter einer Cloud-basierten Total Compensation Management Lösung, hat Brad Perry zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt. Brad Perry verfügt über 20 Jahre Erfahrung in Führungspositionen im Finanzbereich bei verschiedenen Technologieunternehmen, darunter EDS, Hewlett Packard (HP), HPE und DXC Technology.

Brad Perry blickt auf eine lange Karriere zurück, in der er Wert für Kunden und Anteilseigner von High-Tech-Blue-Chips geschaffen hat. Zehn Jahre lang war er in der Finanzabteilung von EDS tätig, einem zukunftsweisenden IT-Dienstleister, der von HP übernommen wurde. Bei HP war Brad Perry als Finanz- und Betriebsleiter an einigen der umfangreichsten und komplexesten globalen IT-Dienstleistungsaufträge des Unternehmens in den größten und vielschichtigsten Marktsegmenten beteiligt. Danach wurde er Vice President of Finance bei Hewlett Packard Enterprise (HPE) und anschließend bei dem HPE Spin-off, das mit der Computer Sciences Corporation (CSC) zu DXC Technology fusionierte.

"Das Marktpotenzial, die dynamische Unternehmenskultur und der ausgeprägte Unternehmergeist sowie das beeindruckende Portfolio führender Anbieter, die mit Blick auf ihre geschäftskritischen Vergütungsprozesse auf beqom vertrauen, haben mich dazu bewogen, mich beqom anzuschließen," erklärte Brad Perry. "Ich freue mich darauf, für dieses Unternehmen zu arbeiten, das eine lange Liste von Erfolgen und zufriedenen Kunden vorweisen kann. beqom, zu dessen Kunden viele namhafte Anbieter zählen, ist schon jetzt einer der Hauptakteure am Markt, und ich bin sehr glücklich über die Chance, beqom dabei zu unterstützen, die nächste Stufe zu erreichen."

Die umfassende Vergütungs- und Performance-Management-Lösung von beqom versetzt große globale Unternehmen in die Lage, die Vergütung ihrer Mitarbeiter ohne Abstriche zu managen. Derzeit verwaltet beqom mehr als drei Millionen Zahlungsempfänger auf seiner Plattform.

"Wir freuen uns, Brad Perry als neuestes Mitglied des beqom-Führungsteams willkommen zu heißen", kommentierte Fabio Ronga, der CEO von beqom. "Seine Erfahrung als Führungskraft in den Finanzabteilungen der besten und renommiertesten globalen Technologieunternehmen ist von großem Wert für beqom und unser fortgesetztes Wachstum. Brad Perry teilt unsere Vision und sieht in beqom ebenfalls ein grundlegendes Element der digitalen Transformation im Personalwesen, und, als einen neuen Standard für das Vergütungsmanagement großer Unternehmen."

Über beqom

Zufriedenheit ist der Motor für Erfolg.

Unser Ziel ist es, die Mitarbeiter unserer Kunden glücklich zu machen. beqom fördert Zufriedenheit, indem Business-Manager die Möglichkeit erhalten, Mitarbeiter und Partner zu führen, zu koordinieren und zu motivieren. Die Cloud-basierte Total Compensation Plattform von beqom kommt weltweit in sämtlichen Branchen in über 100 Großunternehmen, wie z.B. Microsoft und Vodafone, zum Einsatz. Sie trägt allen Leistungs- und Vergütungsaspekten, wie z.B. Gehaltsüberprüfung, Bonuszahlungen, langfristige Anreize, Provisionen, bargeldlose Leistungen, sowie sämtlichen entscheidenden Faktoren in Bezug auf Mitarbeiterleistungs- und Vertriebsleistungsmanagement Rechnung. Human Resources, Vertriebs- und Finanzorganisationen nutzen unsere Plattform, um Leistungen und die Erhaltung des Leistungsvermögens sowie Kostenoptimierung und Zufriedenheit unter den Mitarbeitern voranzubringen. beqom für zufriedene Mitarbeiter.

Erfahren Sie mehr unter www.beqom.com.

