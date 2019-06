Von Harriet Torry und Eric Morath

WASHINGTON (Dow Jones)--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im April weitgehend wie erwartet ausgefallen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 50,79 Milliarden Dollar nach revidiert 51,91 (vorläufig: 50,00) Milliarden im Vormonat. Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 50,80 Milliarden Dollar gerechnet.

Die Exporte sanken zum Vormonat um 2,2 Prozent auf 206,85 Milliarden Dollar, während die Einfuhren in gleicher Höhe auf 257,64 Milliarden Dollar zurückgingen. Bei den Ausfuhren war dies der stärkste Rückgang seit Januar 2016. Ein wichtiger Faktor dabei waren die rückläufigen Auslieferungen von Zivilflugzeugen, Folge der Abstürze von zwei Boeing 737 MAX. Auch die Exporte von Autos und Konsumgütern verringerten sich im April.

Für zusätzliche Volatilität sorgten Handelskonflikte. Das Defizit im Warenverkehr mit China weitete sich um 7,6 Prozent auf 29,41 Milliarden Dollar aus. Im Handel mit Mexiko ergab sich dagegen ein um 6,4 Prozent niedriger Fehlbetrag.

An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. US-Präsident Donald Trump hat geschworen, das Defizit in der Handelsbilanz radikal zu senken.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mus/smh/sha

(END) Dow Jones Newswires

June 06, 2019 08:47 ET (12:47 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.