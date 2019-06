Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist im April gesunken. Das Handelsdefizit fiel um 1,1 Milliarden auf 50,8 Milliarden US-Dollar, wie das amerikanische Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Defizit von 50,7 Milliarden Dollar gerechnet.

Im März hatte das Defizit revidiert 51,9 Milliarden Dollar betragen. Zuvor hatte die Regierung für März nur ein Defizit von 50,0 Milliarden gemeldet. Der Fehlbetrag im Außenhandel ist seit dem Ende des vergangenen Jahres deutlich gesunken. Im Dezember hatte das Defizit noch bei 60,8 Milliarden Dollar gelegen.

Das amerikanische Defizit im Handel mit China erhöhte sich im April deutlich auf 26,9 Milliarden Dollar, nach 20,7 Milliarden im März. Einen Anstieg der Defizite gab es auch im Handel mit der Europäischen Union (EU), Kanada und Japan.

Defizite im Außenhandel werden von der amerikanischen Regierung unter Präsident Donald Trump kritisiert. Seiner Ansicht nach kommt ein anhaltender Überschuss der Einfuhren über die Ausfuhren einer unfairen Behandlung durch das Ausland gleich. Daher übt Trump Druck auf wichtige Handelspartner wie China oder die EU aus, damit diese mehr aus den USA importieren.

Ökonomen vertreten hingegen eine andere Ansicht. Demnach ist das chronische Handelsdefizit der USA vor allem Folge eines hohen privaten und staatlichen Konsums und zu geringer Ersparnisse./jkr/jha/

AXC0226 2019-06-06/15:18