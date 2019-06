Erfurt (ots) -



Südkorea hat sich vom ehemaligen Geheimtipp zum Trendland Nummer Eins entwickelt. Das ostasiatische Land lockt mit sogenannter K-Mode, K-Musik und K-Kosmetik - überall steht das große "K" für koreanisch davor. Grund genug für "KiKA LIVE", in der Mega-Metropole Seoul die neusten Trends zu erkunden. Was die beiden Moderatoren Jess und Ben alles auf ihrer Asienreise erleben, zeigt KiKA vom 10. bis 13. Juni um 20:00 Uhr.



Jess und Ben starten ihre Tour zusammen mit der Lifestyle-YouTuberin Jeniffer Kim in der Hauptstadt Seoul. Dort checken sie die beliebten Hotspots und finden bei ihrer Shoppingtour verrückte koreanische Produkte. Bei ihrer zweiten Station tauchen die beiden Moderatoren in die Welt des K-Pops ein. In einem Camp üben sie, zu tanzen und zu singen wie die Pop-Idole. Weiter geht es für Ben zu einer Fernsehshow mit angesagten Bands, während sich Jess ein paar Tanz-Moves bei K-Pop-Star Chungha abschaut. Vor ihrer Heimreise lernen die beiden Weltentdecker die traditionelle Seite Südkoreas kennen - bei einem Fotoshooting in koreanischer Kleidung und den Feierlichkeiten zu Buddhas Geburtstag.



Alle Informationen zu "KiKA LIVE" sind auf www.kika-live.de, auf kika-presse.de und im KiKA-TEXT ab Seite 200 zu finden. Nach Ausstrahlung sind die Sendungen auf www.kika.de und im KiKA-Player abrufbar. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.



