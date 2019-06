Smart Distribution ist eine KI-/ML-basierte Vertriebslösung, die sich den drängendsten Herausforderungen des Drittvertriebs annimmt, indem der Hotelvertrieb praktisch reibungslos gestaltet wird



Dallas (ots/PRNewswire) - RateGain, der Marktführer für Gastgewerbe- und Reisetechnologie, stellte während der HEDNA in Madrid seine Smart Distribution-Lösung vor. Dieses bahnbrechende Produkt wird die Hotelvertriebstechnologie revolutionieren und Hoteliers ermöglichen, Empfehlungen zu potenziellen neuen Nachfragebereichen zu entdecken und zu erhalten, automatisch Verträge über neue Kanäle abzuschließen, Inhalte sowie Produkte automatisch über neue Kanäle einzustellen sowie andere Probleme zu meistern, die sich beim elektronischen Vertrieb bislang als schwierig erwiesen haben.



Aufgrund der zunehmend starken Konkurrenz, ADR-Druck, dem Aufkommen alternativer Unterkunftsmöglichkeiten und Kanalchaos stehen Hotels ständig unter dem Druck, ihre Verfügbarkeit und Tarife zu verwalten, sich mit der Konkurrenz auseinanderzusetzen, potenzielle Nachfragebereiche aufzutun und ihr Inventar über die profitabelsten Kanäle zu vertreiben. Durch Nutzung von KI-/ML-Technologie ermöglicht Smart Distribution Hotels, ihre Quellmärkte und Kanäle zu verstehen und zu optimieren, das Benchmarking mit ähnlichen Hotels und Automatisierung sowie Innovation im Bereich Self-Service und erweiterte Zimmerplanung. Dadurch können Hoteliers eine proaktive Betriebsstrategie übernehmen, anstatt reaktiv zu handeln und nach dem "Testen und Sehen"-Modell vorzugehen.



Zu den innovativen Funktionen von Smart Distribution zählen:



Kanalentdeckung: Entdecken Sie neue Nachfragebereiche und Quellmärkte und nutzen Sie neue Kanäle, um basierend auf echter Marktintelligenz neue Einnahmeströme freizuschalten. Benchmarken Sie Ihre KPIs, wie ADR, Übernachtungen und Aufenthaltsdauer beim Durchreisegeschäft. Ziehen Sie anhand von aggregierten Daten Vergleiche zu ähnlichen anonymisierten Hotels und Ihrer Leistung im Vorjahr.



Auto-Mapping: Arbeiten Sie mittels einer Mapping-Empfehlungsfunktion automatisch Zimmer-Tarif-Kombinationen für Ihr Objekt aus und reduzieren Sie die Markteinführungszeit auf einen Bruchteil Ihrer aktuellen Zeit und Mühe.



"Unsere Smart Distribution-Lösung ist eine direkte Antwort auf die Herausforderungen, denen Hoteliers jeder Größenordnung täglich begegnen. Sämtliche unserer Partner, von unabhängigen Hoteliers bis hin zu Hotelketten, geben uns seit einiger Zeit zu verstehen, dass Konnektivität alleine nicht reicht, um die größten Hindernisse im Vertrieb und bei der Optimierung ihrer Einnahmeströme aus dem Weg zu räumen. Wir haben Smart Distribution gemeinsam mit einigen unserer größten zukunftsorientierten Kunden entwickelt und geprüft und sind stolz darauf, diese Lösung nun dem Rest der Welt anbieten zu können. Die Lösung wurde zunächst einigen unserer wichtigsten Kunden bereitgestellt, von denen wir sehr positives Feedback erhalten", so Chinmai Sharma, President - Distribution bei RateGain.



Als End-to-End-Lösung bietet Smart Distribution Hoteliers das branchenweit größte Ökosystem von Nachfragekanälen und ermöglicht ihnen mit KI-basierten Empfehlungen, die auf ihre jeweilige Immobilie zugeschnitten sind, im Vertrieb eine intelligente und informierte Entscheidungsfindung. Das Go-Live in diesen Kanälen sowie neue Gäste zu begrüßen, war noch nie einfacher, einschließlich drastisch reduzierter Vertrags- und Implementierungszeiten. Mit über 125.000 Immobilien und über 1.000 vernetzten Kanälen, einschließlich Online-Reisebüros, GDSs, Reiseveranstaltern und TMCs, ist RateGain ein Marktführer in der Vertriebslandschaft des Gastgewerbes. Die Vertriebslösung, die RezGain-Kanalmanagement und DHISCO Switch umschließt, ermöglicht den Gastgewerbevertrieb über sämtliche Kontinente hinweg, von unabhängigen Hotelgruppen bis hin zu den größten Hotelketten.



Informationen zu RateGain:



RateGain, der führende Anbieter von SaaS-Produkten, hilft Gastgewerbe- und Reiseunternehmen ihren täglichen Umsatz zu erhöhen. RateGain bietet Produkte, die intelligente Tarifgestaltung, kognitives Ertragsmanagement, intelligenten E-Vertrieb und Markenbindung fördern. RateGain ist stolz, weltweit über 500.000 Hotelimmobilien mit einem Umsatz von 13 Milliarden USD zu unterstützen, indem 240 Milliarden Tarif- und Verfügbarkeits-Updates bereitgestellt und über 30 Millionen Buchungen ermöglicht werden. 25 der führenden 30 Online-Reisebüros, Reiseveranstalter und Großhändler, 23 der führenden Hotelketten, sieben der führenden zehn Autovermietungen, die führenden fünf Kreuzfahrtunternehmen und viele der weltweit führenden Fluggesellschaften vertrauen auf RateGain. Mit der Übernahme von DHISCO etablierte sich RateGain 2018 als weltweit einziges Unternehmen für intelligenten End-to-End-Vertrieb. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.rategain.com



RateGain Medienkontakt: Aditi Bhandari, Senior Manager Marketing aditi.bhandari@rategain.com +91-9560833220



