Am Markt für US-Staatsanleihen sind die Kurse am Donnerstag in den längeren Laufzeiten gestiegen. Bereits in den vergangenen Handelstagen hatte die Spekulation auf sinkende Zinsen in den USA für Druck auf die Renditen gesorgt, während es mit den Kursen im Gegenzug nach oben gegangen war . Mittlerweile werden bereits drei Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank im laufenden Jahr als wahrscheinlich angesehen.

Neue Konjunkturdaten sorgten zum Handelsauftakt nicht für nennenswerte Impulse am amerikanischen Rentenmarkt. Im ersten Quartal war die Produktivität mit 3,4 Prozent schwächer als erwartet gestiegen und die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe hatte sich in der vergangenen Woche nicht verändert.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 100 16/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,85 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 1/32 Punkt auf 100 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,86 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 7/32 Punkte auf 102 11/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,11 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 30/32 Punkte auf 105 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,60 Prozent./jkr/he

