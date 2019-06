Dow Jones - Es läuft wie am Schnürchen

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Konnte sich die letzte Analyse des Dow Jones Industrial Average bereits sehen lassen (das Tief wurde mit einer Genauigkeit von fünf Punkten bestimmt), folgte der Index auch in dieser Woche den Aufwärtspfeilen wunderbar und arbeitete sowohl das Ziel bei 25.208 als auch das zweite Ziel bei 25.342 Punkten ab. Bislang beherrschen in dieser Woche klar die Bullen das Kursgeschehen.

Zu euphorisch sollte man für die verbleibenden zwei Handelstage in dieser Woche folglich nicht mehr sein. Zwar besteht grundsätzlich Aufwärtspotenzial in Richtung des Widerstands bei 25.717 Punkten. Knapp darüber gesellt sich auch der EMA50 bei 25.734 Punkten als Hürde dazu. Der Index ist aber kurzfristig extrem überkauft. Für Neueinstiege in Trades, die das Restpotenzial ausschöpfen möchte, ist es derzeit zu spät, die Stopps wären zu weit entfernt. Rücksetzer an den EMA200 bei 25.362 Punkten beziehungsweise an die Gapkante bei 25.342 Punkten könnte man sich antizyklisch auf der Long-Seite ansehen.

Alternativ bieten sich bei einem direkten Lauf in Richtung 25.717/25.734 Punkte auch antizyklische Shorts für einen temporären Rücksetzer an. Absicherungen können in diesem Fall nahe dieser charttechnischen Hürden platziert werden.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 04.03.2019 - 05.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 05.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX7S40 37,79 21.350,00 6,07 28.06.2019 Dow Jones Index HX7RRM 21,69 23.150,00 10,61 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.06.2019; 15:38 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HX81HB 38,45 29.900,00 5,87 28.06.2019 DowJones Index HX7R4H 22,42 28.100,00 10,04 28.06.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.06.2019; 15:40 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte .

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Es läuft wie am Schnürchen erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).