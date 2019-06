BERLIN (Dow Jones)--Die Immobilienbranche ist wegen des für Berlin geplanten fünfjährigen Mietenstopps in Aufruhr. Der Eigentümerverband Haus und Grund sieht darin einen "unverhohlener Klassenkampf gegen kleine und mittelständische Eigentümer".

"Die Forderung lässt jedwede Differenzierung zwischen verschiedenen Mietarten sowie unterschiedlichen Vermietern vermissen und verstärkt das bereits vorhandene investitionsfeindliche Klima in der Stadt", erklärte der Verband in einer Stellungnahme.

Zuvor hatte die Berliner Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) einen Gesetzesentwurf vorgelegt, der in der Hauptstadt ab 2020 für fünf Jahre Mieterhöhungen für nicht preisgebundene Wohnungen verbieten will. Die Pläne würden laut Senat 1,6 Millionen von den insgesamt 2 Millionen Berliner Mietwohnungen betreffen. Auch soll bei Neuvermietungen der Mietpreis nicht über dem vorherigen Betrag liegen dürfen.

Lompscher hatte dazu ein Eckpunktepapier vorgelegt, das am 18. Juni vom Senat beschlossen werden soll. Für Herbst ist dann der Gesetzesentwurf geplant, dem gegen Ende des Jahres vom Abgeordnetenhaus zugestimmt werden soll. Mit einer Zustimmung ist zu rechen.

Haus und Grund kritisierte, dass bezahlbare Wohnungen nicht durch das Einfrieren von Mieten erreicht werden könnten, sondern "allein durch den Neubau von Wohnungen". "Anstelle der fortgesetzten Drangsalierung von Vermietern von Bestandswohnungen muss ein investitionsfreundliches Klima für den Neubau geschaffen werden", so der Verband.

Die Berliner Industrie- und Handelskammer-Präsidentin Beatrice Kramm betonte, dass die Pläne rechtlich auf einem unsicheren Fundament stünden, da Mietrecht Bundesrecht- und nicht Landesrecht sei. "Gut gemeint ist eben nicht gut gemacht. Gut gemacht wäre, neue Wohn- und Gewerbeflächen zu erschließen und den Bau preiswerter Wohnungen auch durch Private zu ermöglichen", sagte Kramm.

Einige Juristen weisen allerdings darauf hin, dass Wohnrecht Ländersache sei und Berlin daher hier aktiv werden könne.

Die Miet- und Immobilienpreise in Berlin sind in den vergangen Jahren stark gestiegen. Im vergangen Jahr legten die Mieten in den Berliner Innenstadtbezirken um 5,6 Prozent zu, nach 8,8 Prozent in 2017.

Die Berliner Pläne haben am Donnerstag zu Kursverlusten bei einigen Immobilienwerten geführt. Vonovia verlieren 5,5 Prozent, die Aktie der ebenfalls in Berlin besonders stark engagierten Deutsche Wohnen büßt 0,6 Prozent ein, Aroundtown sinken um 2,1 Prozent, LEG um 3,9 Prozent und Adler Real Estate um 8,6 Prozent. Der deutsche Immobilienindex RX Real Estate verliert 3,7 Prozent, wohingegen der DAX nur 0,2 Prozent abgibt.

