Beim MDax und SDax gibt es Neueinsteiger. Grenke ersetzt Wacker Chemie in der zweiten Börsenliga, Eckert & Ziegler übernimmt die Position von Vossloh.

Der Finanzdienstleister Grenke rückt in den MDax auf. Das Unternehmen aus Baden-Baden ersetzt die Aktien von Wacker Chemie, die in den SDax absteigen. Das teilte die Deutsche Börse am Mittwochabend mit. Zudem ersetzt die Medizintechnikfirma Eckert & Ziegler den Bahninfrastruktur-Spezialisten Vossloh im SDax.

Die Zusammensetzung von Dax und TecDax bleibt dagegen unverändert. Wirksam werden die Änderungen am 24. Juni und sind vor allem für Fonds wichtig, die die Indizes exakt nachbilden. Die erforderlichen Umschichtungen können sich auf die Aktienkurse der Unternehmen auswirken.

So hat auch die Grenke-Aktie auf die Bekanntgabe des MDax-Aufstiegs am Donnerstag positiv reagiert. Das Papier legte zeitweise mehr als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...