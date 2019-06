ROUNDUP 2: EZB verschiebt Zinserhöhung bis mindestens Mitte 2020

FRANKFURT/VILNIUS - Europas Währungshüter verschieben angesichts wachsender Risiken für die Konjunktur eine Zinserhöhung bis mindestens Mitte 2020. "Wir sind weit entfernt von einer Normalisierung der Geldpolitik, weil die Welt weit entfernt von einer Normalisierung ist", sagte EZB-Präsident Mario Draghi im Anschluss an eine auswärtige Rats-Sitzung am Donnerstag in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Dieser Zustand halte nun schon seit Ausbruch der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren an. Der EZB-Rat tagt üblicherweise mindestens ein Mal im Jahr außerhalb von Frankfurt.

US-Handelsdefizit schrumpft

WASHINGTON - Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist im April gesunken. Das Handelsdefizit fiel um 1,1 Milliarden auf 50,8 Milliarden US-Dollar, wie das amerikanische Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Defizit von 50,7 Milliarden Dollar gerechnet.

Deutschland unterstützt Brüssel bei Euro-Stabilität

BERLIN - Nach der Empfehlung eines Strafverfahrens gegen Italien wegen ausufernder Staatsverschuldung hat die Bundesregierung ihre grundsätzliche Unterstützung der EU-Kommission deutlich gemacht. Es sei Aufgabe der Kommission, die Einhaltung der Regeln des Euro-Stabilitätspakts in den Mitgliedstaaten zu überwachen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag in Berlin. Die Bundesregierung unterstütze die Kommission in dieser Verantwortung. Die Brüsseler Behörde hatte am Mittwoch ein Strafverfahren gegen Italien empfohlen, weil die Regierung keine ausreichenden Gegenmaßnahmen gegen die Staatsverschuldung getroffen habe. Die stringente Anwendung des Stabilitätspakts sei wichtig, so Seibert.

USA: Produktivität legt schwächer als erwartet zu

WASHINGTON - In den USA ist die Produktivität im ersten Quartal schwächer als erwartet gestiegen. Sie habe um 3,4 Prozent zum Vorquartal zugelegt, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag laut einer zweiten Schätzung mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem etwas stärkeren Zuwachs um 3,5 Prozent gerechnet. In der ersten Schätzung war noch eine Zunahme der Produktivität von 3,6 Prozent gemeldet worden. Im Vorquartal war die Produktivität deutlich schwächer um 1,3 Prozent gestiegen.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stagnieren

WASHINGTON - In den USA hat sich die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend nicht verändert. In der vergangenen Woche habe die Zahl der Anträge auf 218 000 stagniert, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 215 000 Anträge gerechnet.

ROUNDUP: CDU-Chefin und ifo-Chef werben für effektiven Klimaschutz

MÜNCHEN - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und ifo-Präsident Clemens Fuest haben für eine pragmatische Klimapolitik geworben. Kramp-Karrenbauer sagte am Donnerstag auf der Jahresversammlung des ifo-Instituts in München, Deutschland müsse seine international vereinbarten Klimaziele einhalten und aus der Kohle aussteigen. Zugleich könnte Deutschland aber seine Kohlekraftwerks-Technik zum Beispiel nach Indien exportieren. Das Land sei noch lange auf Kohle angewiesen - wenn die Kraftwerke dort weniger CO2 ausstießen, wäre "auch das ein Beitrag zum Klimaschutz. Da sollten wir pragmatischer sein", sagte Kramp-Karrenbauer.

ROUNDUP/Umfragen: Mehrheit für Neuwahl - Grünen-Höhenflug hält an

BERLIN - Angesichts der Krise in der Regierungskoalition ist die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland für eine Neuwahl des Bundestags. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov sprachen sich 52 Prozent für einen solchen Schritt aus, nur 27 Prozent plädierten für eine Fortsetzung des Bündnisses von Union und SPD.

ROUNDUP: Studie: Risiken für Immobilieninvestoren steigen

FRANKFURT - Der deutsche Immobilienmarkt ist weiter in "starker Verfassung", doch die Risiken für Investoren wachsen. Zu diesem Ergebnis kommen Branchenexperten der Wirtschaftsprüfer von KPMG und der Immobilienakademie IREBS an der Universität Regensburg. "Immobilienpreise und Mieten haben in fast allen Nutzungsarten Höchststände erreicht", heißt es in ihrer am Donnerstag in Frankfurt vorgelegten Studie. Höhere Mieten dürften sich aber wesentlich nur noch im Bürosektor verwirklichen lassen.

IWF: Soziale Situation in den USA trotz Wachstums schwierig

WASHINGTON - Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat der US-Volkswirtschaft trotz einer guten Wachstumsprognose ein insgesamt schlechtes Zeugnis ausgestellt. "Die öffentlichen Schulden der Vereinigten Staaten sind auf einem nicht nachhaltigen Weg", sagte IWF-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag in Washington. Zudem sei werde die soziale Situation in den USA immer schlechter. Die Lebenserwartung sinke, auch aufgrund des hohen Drogenkonsums. Die soziale Mobilität schwinde und die Verteilung von Wohlstand polarisiere sich immer mehr. 45 Millionen der rund 320 Millionen Menschen in den USA leben den IWF-Erhebungen zufolge in Armut.

