Houston/München (ots) - PROS® (NYSE: PRO), ein Anbieter von KI-basierten Lösungen zur Optimierung von B2B Vertriebs- und Einkaufsprozessen, erweitert sein Produkt PROS Smart CPQ (http://www.pros.com/smartcpq). Die Anwendung unterstützt jetzt den kompletten Prozess bis zum Kaufabschluss über alle Kanäle hinweg, sei es direkt, via Partner oder via eCommerce. Dank dieser Erneuerung steht den Unternehmen im B2B-Geschäft eine umfassende Plattform zur Abwicklung ihrer Angebote im Configure-Price-Quote (CPQ) Prozess zur Verfügung, die eine kürzere Reaktionszeit auf Anfragen von Kunden oder Interessenten erlaubt sowie insgesamt Analyse und Erstellung von Angeboten beschleunigt, egal wie komplex sie sind.



Die meisten vertraglichen Verkaufsvereinbarungen basieren oft auf manuellen, fehleranfälligen Prozessen über mehrere Systeme hinweg. Vertriebsmitarbeiter haben daher oft Schwierigkeiten, diese Angebote zu verhandeln und einschließlich aller Anpassungen in Form von Orders oder Verträgen abzuschließen - insbesondere, wenn dies über mehrere Kanäle hinweg erfolgt. Eine hohe Reaktionsfähigkeit bei Geschäftsabschlüssen ist heute jedoch der Schlüssel zum Erfolg.



So beschleunigt PROS Smart CPQ den Vertrieb in der Abschlussphase:



- Schnelle Reaktion auf Ausschreibungen und Angebote. Angebote (RFPs) mit bis zu 100.000 Einzelpositionen sind kein Problem. Mehrschichtige Angebote mit verschiedenen Währungen sind ebenso möglich, wie automatisierte Workflows für die Erstellung, Verhandlung und Verwaltung von Verkaufsvereinbarungen, einschließlich der Neuberechnung von Preisänderungen über die Laufzeit des Vertrages. - Koordination von Vertriebsinnendienst und Preismanagern: Smart CPQ organisiert den internen Workflow und die Deal-Analyse zwischen mehreren Teams. Darüber hinaus werden Massenpreisänderungen von Produkten innerhalb der Vertragsparameter unterstützt. - Analyse von Umsatz- und Rentabilitätsentwicklung jedes einzelnen Abschlusses: Smart CPQ bietet Echtzeit-Analyse der Änderungen, die in Vertragsanpassungen und -Verlängerungen vorgenommen werden, um sowohl die Unternehmens- als auch die Kundenanforderungen zu erfüllen. - Integration des Omnichannel-Handels: Die ausgehandelten Abschlüsse werden einheitlich über traditionelle Kanäle und eCommerce abgewickelt.



