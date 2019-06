Bonn/Berlin (ots) - phoenix ist für seinen neuen Markenauftritt in Petrol mit einem der renommierten German Brand Awards ausgezeichnet worden. Der Preis im Wettbewerb "Excellent Brands" in der Kategorie Media & Publishing wird heute Abend bei einer Gala-Veranstaltung in Berlin übergeben. Der German Brand Award wird jährlich vom Deutschen Rat für Formgebung in mehreren Wettbewerben und Kategorien ausgelobt und gilt als wichtige Auszeichnung für Markenarbeit und Markenführung in Deutschland.



"Der German Brand Award ist eine Anerkennung für unseren Markenprozess und den phoenix-Relaunch vor einem Jahr. Wir danken allen kreativen Köpfen, die an der Weiterentwicklung der Marke phoenix und an dem neuen Design entscheidend mitgewirkt haben. Insbesondere danken wir der GMK Markenberatung für die Betreuung unseres Markenprozesses, dem WDR On-Air-Design für die Entwicklung des neuen Erscheinungsbildes sowie ZDF-Digital für die Umsetzung des neuen Designs in der digitalen Welt. Unser Dank gilt außerdem der Gregor Busch Markenberatung, die uns bei der Kommunikationsarbeit rund um den Relaunch des neuen Designs mit Rat und Tat unterstützt hat", so die phoenix-Programmgeschäftsführer Michaela Kolster (ZDF) und Helge Fuhst (WDR).



phoenix hat sein gesamtes Erscheinungsbild, sowohl On-Air als auch Online, vor genau einem Jahr als Ergebnis eines Markenprozesses komplett erneuert. Zentrale Gestaltungselemente sind seitdem die phoenix-Linse und die Farbe Petrol. Darüber hinaus hat phoenix sein Profil als Ereignis- und Dokumentationskanal von ARD und ZDF weiter geschärft und insbesondere die Ereignis- und Parlamentsberichterstattung ausgebaut.



Seitens der Agentur GMK Markenberatung haben der Geschäftsführer Hans Meier-Kortwig, Johannes Müller und Elmar Rugevics den Markenprozess betreut und viele wichtige Anstöße gegeben. Beim WDR On-Air-Design haben Lili Voigt, Manfred Schmidt, Michael Freiwald (alle WDR) sowie Thomas Gugel von der Firma THREE SECONDS das On-Air-Design für phoenix entwickelt. Design und Funktion der neuen Website, der App sowie der Social-Media-Kanäle wurden von Eva Witte, Niklas Armbruster, Yvonne Abbel, Axel Bohlmann, Georg Maurer und Marius Scheffel von ZDF Digital entwickelt und umgesetzt. Gregor W. Busch und sein Team haben phoenix insbesondere bei der Presse- und Werbekommunikation maßgeblich unterstützt. Das Anzeigenmotiv für den Relaunch hat die Hattemer Kommunikationsagentur kreiert.



