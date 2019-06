Weil deutscher Plastikmüll Asien verschmutzt, wird der Export schwieriger. In Ländern wie Malaysia sorgen sich derweil die gut verdienenden Müllverwerter um ihr gerade aufgebautes Geschäft.

Lawrence Ong lacht gern, davon zeugen die Falten um seine Augen. Doch jetzt ist er wütend. Denn seine Heimat Malaysia wird nur noch mit Verschmutzung in Verbindung gebracht: mit Abfallhalden unter Palmen und mit Walen, die mit Mägen voller Plastikmüll vor den Küsten verenden. Weil diese Bilder sein Geschäft bedrohen, ist Ong hier bei den Altkunststofftagen im malerischen Bad Neuenahr. Er will ein anderes, ein besseres Bild von Malaysia vermitteln.

Ong besitzt eine Recyclingfabrik in der Nähe von Kuala Lumpur, wo er Kunststoffabfälle aus Übersee verarbeitet. Eine legale Fabrik, betont er immer wieder. Malaysia geriet zuletzt wegen illegaler Deponien weltweit in die Schlagzeilen. Wie die WirtschaftsWoche im Januar vor Ort recherchierte, lagerten dort auch deutsche Abfälle auf Müllhalden neben Palmölplantagen: Maultaschen-Verpackungen, gewöhnlicher Pizzakäse, aber auch Gewerbemüll, Folien und Obstnetze von Aldi und Rewe.

Die malaysische Regierung wehrt sich seither öffentlichkeitswirksam gegen das Image der Müllkippe des Westens und sendet inzwischen sogar Container mit Plastikabfällen zurück, die unrechtmäßig ins Land kamen. Sie hat neue Regeln erlassen und damit Importe von Plastikmüll erschwert, ebenso Vietnam oder Thailand. China machte bereits vor anderthalb Jahre seine Häfen dicht. 187 Staaten haben sich zusammengeschlossen, um die Regeln für Import und Export von Kunststoffabfällen zu verschärfen. Künftig darf auch Deutschland nur noch sortierte Abfälle verschiffen.

Es ist eine Zäsur für die Recyclingbranche. Auf einmal wird der Export ins Ausland zu einem heiklen Geschäft. Kein Anbieter kann es sich leisten, Tausende Euro für einen Rücktransport zu bezahlen, weil asiatische Zöllner Container in ihren Häfen stoppen. Selbst Kühne+Nagel, weltgrößter Seefrachtspediteur, will in Deutschland keine Aufträge für den Export von Gewerbeabfällen nach Asien mehr annehmen.In der Branche setzt tatsächlich ein Umdenken ein. Deshalb ist Ong nun in Deutschland, denn dieses Umdenken setzt ihm ...

Den vollständigen Artikel lesen ...