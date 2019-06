Viele Menschen können sich kaum noch eine Wohnung leisten, die Verkehrskonzept sind oft nicht zeitgemäß. Stadtplanerin Martina Baum erklärt, warum das Thema Wohnen insgesamt ganz anders angegangen werden sollte.

Seit einigen Jahren steigen die Mieten in den Großstädten, aber auch einigen mittleren Ballungsräumen, spürbar. Zuletzt hatten in einigen Städten daher mehrere Zehntausend Menschen gegen hohe Mieten und Wohnungsnot demonstriert. In Berlin fordert eine Bürgerinitiative, große Wohnungskonzerne zu vergesellschaften. Vertreter der Wohnungswirtschaft fordern daher, zu verdichten, höher und enger zu bauen, dafür mehr Bauland zu erschließen. Aber wie würden wir dann wohnen? Was bedeutete das für die Lebensqualität? Und ist das sinnvoll?

Die Architektin und Stadtplanerin Martina Baum, Professorin für Stadtplanung und Entwerfen an der Universität Stuttgart, beschäftigt sich mit den Aufgaben, die auf städtische Räume künftig zukommen. Dazu zählen Umbauprozesse wie Nachverdichtung im Bestand ebenso wie strategische Planungsansätze für Stadtregionen und neue Nutzungsmischungen.

WirtschaftsWoche: Frau Baum, während die Bundesregierung sonst der Wohnungsbau beschäftigt, will Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) nun mit Grünflächen und Parks deutsche Städte lebenswerter machen. Wohnen wir in den Ballungsräumen zwischen zu viel Asphalt und Beton?Martina Baum: Die europäische Stadtplanung hat solche Räume zur Entlastung immer mitgedacht. Insofern ist die Situation in Deutschland ganz gut. Aber die Städte werden in ihrer Belegung dichter. Gleichzeitig gibt es neue Herausforderungen wie Klimawandel und damit Hitzeperioden - und Pflanzenflächen helfen, ihre Umgebung abzukühlen. Außerdem brauchen Menschen Bewegungsangebote und Naturerlebnisse. Daher müssen wir nachjustieren. Es ist wichtig für Menschen, dass es grüne Flächen gibt - und dass man nicht lange zu ihnen fahren muss, sondern sie schnell zu Fuß erreichen kann.

Gleichzeitig versprechen Politiker aller Ebenen, mehr Bauland bereitzustellen, damit in den Städten Wohnungen gebaut werden können, das Angebot kommt der Nachfrage ohnehin nicht nach. Wie geht das zusammen?Das ist ganz klar ein Widerspruch. Da treffen eben unterschiedliche, oft widersprüchliche Interessen aufeinander. Eines ist jedenfalls klar: Auch wenn wir 100.000 neue Wohnungen bauen, werden wir die Lebensqualität nicht erhöhen. Der Immobilienmarkt ist ein gefräßiges Monster. Je mehr wir reinfüttern, desto gefräßiger wird er - weil er sich von der Situation vor Ort völlig entkoppelt hat.

