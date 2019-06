Der Bund beteiligt sich in den kommenden Jahren nach den Worten des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) mit jährlich 3,2 Milliarden bis 3,4 Milliarden Euro an den Flüchtlingskosten. Hans sagte am Donnerstag nach einem Treffen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Berlin, im Jahr 2020 seien es 3,35 Milliarden Euro, im Jahr 2021 rund 3,15 Milliarden. Derzeit gibt der Bund 4,7 Milliarden Euro

Ende 2019 wären eigentlich mehrere Regelungen der Kostenübernahme für Flüchtlinge ausgelaufen: die 670-Euro-Pauschale für Ausländer im Asylverfahren, die Integrationspauschale und die Übernahme der Unterkunftskosten für anerkannte Flüchtlinge./hrz/hoe/ted/DP/fba

