Wien (pts028/06.06.2019/18:00) - Am Ende der Testphase wird es immer spannender, die Aufregung steigt, wer wird in diesem Jahr nominiert ist zu den Oscars der Wellness- & Spa-Branche in Europa. Das erfordert natürlich auch ein würdiges Ambiente um die Nominierten zu empfangen wenn sie am 25. Juni 2019 über den roten Teppich schreiten. Diesbezüglich wollen wir Ihnen eine erfreuliche Mitteilung machen! Heuer erstmals dürfen wir die besten Wellness-Unternehmen Europas in das luxuriöse Grand Hotel Wien einladen. Das ehrwürdige Haus direkt an der Prachtstraße Wien am Ring bietet den größten Ballsaal auf in den Hotels der Stadt. Ein großartiger Rahmen für eine Vielzahl von prominenten TeilnehmerInnen und das das 10-Jahresjubiläum! "Zum Jubiläum haben wir keine Kosten und Mühen gescheut um die internationalen Gäste entsprechend dem Anlass zu überraschen", meint Norbert Hintermayer, Geschäftsführer der Agentur für Gesundheit & Wellness! 10-Jahresjubiläum 10 Jahre sind in der jungen Branche eine lange Zeit und zeigen die Nachhaltigkeit mit der diese einzigartige Auszeichnung von den zahlreichen Nominierten und Gewinnern wahrgenommen wird. Die unabhängige und objektivierte Bewertung sowie die Transparenz die ebenfalls, wesentliche Faktoren darstellen, werden von den Teilnehmern sehr geschätzt. Viele Unternehmen sind daher auch gewachsen mit dem Award und haben sich sehr dynamisch weiterentwickelt. Erstmals werden auch die EHSQ vergeben Aber nicht nur die Betreibe haben sich nachhaltig entwickelt sondern auch der Award und dessen Team. Daher gibt es zum 10-Jahresjubiläum auch eine weitere Besonderheit das EHSQ Zertifikat (European HEALTH & SPA QUALITY) . Das ebenfalls neue Möglichkeit bietet und neue Standards setzt. Es werden die Unternehmen bei Ihrem professionellen und qualitativen Wachstum auch auf Managementebene und der Produktentwicklung begleitet und mittels "Empfehlungen" motiviert. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf http://www.health-spa-award.com unter "Registrierung" wenn Sie das Formular ausfüllen finden Sie unten weitere Links, oder auch unter "News". Das Punktesystem Das Besondere an diesem Award ist auch das absolut transparente und nachvollziehbare Punktesystem, das eine völlig unabhängige und objektivierte Bewertung möglich macht! Außerdem können die Bewerber noch ein Feedback buchen um detailierte Auskunft zu erhalten. Bewertet wird nach folgenden neun Beurteilungskriterien https://www.health-spa-award.com/de/beurteilungskriterien: Design & Technik, Gesundheit, Angebot & Service, Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Kreativität, Corporate Social Responsibility (CSR) und ein Mystery Check (anonymer Praxistest). Auszeichnungen in elf Kategorien Auch in diesem Jahr neu eine zusätzliche Kategorie die Best Spa & Product Innovation. Vergeben werden die European HEALTH & SPA AWARDs in elf Kategorien: Ausgezeichnet werden Spas, Thermen, Bäder, Treatments, technische und kosmetische Innovationen und die besten Spa ManagerInnen. Mehr dazu auf http://www.health-spa-award.com. Hochkarätige Jury Die Beurteilung der eingereichten Unternehmen erfolgt durch eine Jury, bestehend aus Experten, führenden Persönlichkeiten der Wellness-Branche sowie maßgeblichen Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Medien. Brilliants Seit 2013 werden neben den Awards auch Brilliants vergeben. Unternehmen, die eine gewisse Punkteanzahl erreichen, werden mit 1 bis 4 Brilliants ausgezeichnet. Dies soll helfen, die erreichte Leistung noch besser darzustellen und zu differenzieren sowie einfacher an die Gäste zu kommunizieren. Wenn Sie live von der Gala berichten wollen akkreditieren Sie sich und senden Sie uns bitte ein E-Mail https://www.health-spa-award.com/de/kontakt mit dem Betreff "Akkreditierung Gala EHSA 2019"! Werden Sie Follower auf twitter http://www.twitter.com/healthspaaward oder Fan auf facebook http://www.facebook.com/healthspaaward und erfahren Sie alles rund um den European HEALTH & SPA AWARD! (Ende) Aussender: Agentur für Gesundheit & Wellness Ansprechpartner: Monika Licht Tel.: +43 1 33 22 056 Website: www.health-spa-award.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190606028

