Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag vor allem dank fester Pharma-Schwergewichte erneut höher geschlossen. Im Anschluss an die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank bröckelten die Indizes allerdings zunehmend ab. Auch eine verhaltene Wall Street bot im späten Handel keine Unterstützung. Die europäischen Währungshüter kündeten zwar an, mindestens zur Jahresmitte 2020 an den...

Den vollständigen Artikel lesen ...